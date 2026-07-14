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Dünya
CENTCOM, AA 14.07.2026 22:31

ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM unsurları, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik ilave bir saldırı dalgası başlattı." denildi.

Açıklamada, "Saldırılar, Amerikan kuvvetlerinin İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı sırada gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Deniz ablukasının Doğu Saati ile 16.00'da (TSİ 23.00) yürürlüğe gireceği aktarıldı.

ABD ordusunun İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran basını ülkenin güneyinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

İranlı yetkili: ABD, Ahvaz kentinde birkaç noktaya saldırı düzenledi

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, ABD'nin Ahvaz kentinin birkaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.

Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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