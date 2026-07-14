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Dünya
AA 14.07.2026 22:37

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şeyh Acleyn Camisi yakınlarında yerinden edilen sivillerin sığındığı bir çadırı bombaladı.

Saldırıda "Ali Şamleh" ve "Nasır el-Lavh" isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan polis noktasına düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Cibaliye Polis Merkezi Müdürü Muhammed Mervan Salim'in saldırıda hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı, saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "Bilal Ebu Musa" isimli Filistinli genç hayatını kaybetti.

Han Yunus'a sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

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