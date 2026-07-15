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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 00:39

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir" mesajını paylaştı.

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı:

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içeriden çökertilmek, millî egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz’u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da millî bir mecburiyettir.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."

 

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