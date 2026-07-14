Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.07.2026 21:35

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 8,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, Pazarcık ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

 


 

ETİKETLER
AFAD Deprem Kahramanmaraş Son Dakika
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda 'Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz' fotoğraf sergisi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı
22:39
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yapılan füze saldırısına tepki
23:12
ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık
22:12
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD hedeflerine saldırı düzenlendi
21:58
Trump'tan "Irak işgali" açıklaması: Yanlış ülkeye saldırdılar
21:56
Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
FOTO FOKUS
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ