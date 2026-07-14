Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sirenler çaldı.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedilmişti.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edilmişti.