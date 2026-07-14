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Gündem
AA 14.07.2026 21:15

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye getirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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