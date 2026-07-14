İsviçre'de 'Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz' programı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği iş birliğinde "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla gerçekleşen programda, Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş anlatıldı.

Çok sayıda akademisyen, gazeteci, siyasetçi, diplomat ve vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu.

Program, 15 Temmuz gecesi yaşananları hafızalarda tazelemek amacıyla hazırlanan 15 Temmuz Görsel Hafıza Fotoğraf Sergisi ile başladı. Ardından 15 Temmuz “İrade Bizim, Zafer Bizim” tematik videosu gösterildi. Programın açış konuşmasını Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Sayın Şebnem İncesu gerçekleştirdi.

Daha sonra panel oturumuna geçildi. Panel oturumunun moderatörlüğünü Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Acır yürüttü. AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, İsviçre’nin Ankara Eski Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, BM Cenevre Ofisinde akredite uluslararası gazeteci Catherine Fianko Bokongo ve Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Yiğit panelistler arasında yer aldı.

15 Temmuz’un 10. Yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu etkinliğin anlam ve önemine değinen Acır, panelistleri kısaca tanıtıp Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat’a sözü verdi.

Kanat, darbe gecesi FETÖ Terör Örgütü tarafından meclise yapılan saldırıdan bahsetti. FETÖ’nün örgüt yapılanmasının deşifre edildiğini ve büyük ölçüde çökertildiğini söyleyen Kanat, Türkiye’nin bu mücadelesinde Batı’dan gerekli desteği alamadığını belirtti.

Büyükelçi Ruch Türkiye’nin Avrupa için jeopolitik önemine değindi ve savunma alanında gösterdiği başarılara dikkat çekti ve Türkiye’nin uluslararası çatışmalarda tarafsız kalarak barışa katkı sağladığını vurguladı.

Daha sonra söz alan kıdemli gazeteci Bokongo konuşmasında, Türkiye’nin Suriye’li sığınmacılar konusunda Avrupa’dan daha ileri bir yaklaşım benimsediğini; Afrika’da çözüm üreten bir aktör olduğunu ve diplomatik olarak öneminin arttığını ifade etti.

Panelin son konuşmacısı Yiğit, darbe girişimi sonrası Türkiye’de kurumsal ve yapısal dönüşümler gerçekleştiğini ve ordunun sivil idareye tabi hale getirildiğinin altını çizdi.

Program kapsamında, ayrıca “Şafak Vakti” belgesel filminin gösterimi de yapıldı.