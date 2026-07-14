Vatandaşlardan CİMER’e '15 Temmuz' ilgisi: Tarihi bir iradenin adı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER), Türk halkının darbelere ilk fiili direnişinin sembolü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açtığı “İrade Bizim, Zafer Bizim: 10. Yılında 15 Temmuz” başvuru türüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Demokrasi mücadelesinde canını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizin rahmet ve saygıyla yad edildiği başvurular, FETÖ’nün başarısız darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz ruhunun ilk günkü gücünü koruduğunu gösterdi.

Başvurularda 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin ferasetiyle darbe girişiminin püskürtülmesine yönelik övgü ve minnet ifadeleri dile getirildi.

Ayrıca başvurularda, 15 Temmuz ruhunun ilelebet yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması talepleri öne çıkarken; vatandaşlar “Rabbim, bu topraklarda bir daha millet iradesini hedef alan karanlık geceler yaşatmasın”, “Ezanlar dinmesin, Al Bayrağımız göklerde hep ihtişamla dalgalansın” dualarını da eksik etmedi.

"15 Temmuz cesaretin ve millet olma şuurunun tarihe kazınmış büyük bir demokrasi zaferidir"

“15 Temmuz 2016, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve millî iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı, hafızalardan asla silinmeyecek kutlu bir direnişin adıdır. O gece karanlığa karşı yükselen en büyük güç; tanklar ya da silahlar değil, vatan sevgisiyle kenetlenmiş aziz milletimizin sarsılmaz iradesi olmuştur." diye Kilis’ten başvuru yapan bir kişi, "Canlarını hiçe sayarak meydanlara çıkan kahramanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği bir gece değil; birlik ve beraberliğin, cesaretin ve millet olma şuurunun tarihe kazınmış büyük bir demokrasi zaferidir. Zaferler, yalnızca savaş meydanlarında değil; milletlerin vicdanında, inancında ve ortak iradesinde kazanılır. 15 Temmuz, işte bu iradenin adıdır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerine ithafen 10. Yıl Şiiri

İstanbul’un Avcılar ilçesinden başvuru yapan bir genç ise “Karanlığı aydınlığa çeviren o destansı direnişin 10. yılında şehitlerimizin aziz hatırası ve milletimizin boyun eğmez karakterine ithafen” sözleriyle şiir paylaşımında bulundu:

“İrade Bizim, Zafer Bizim / Üzerinden tam on koca yıl geçti. / Türk milleti o gece onuru seçti. / Karanlığı yırtan sela sesleri, / Hâlâ titretir göğü, nefesleri. / Eğilmedi başlar namert eline, / Set oldu ihanetin kanlı seline. / Namlunun önünde dağ gibi duran, / Bizim irademizdir devranı kuran. / Ne kurşun yıldırdı ne ateş bizi, / Tarihe kazıdık silinmez izi. / Şehitler şahidim, gaziler onur, / Bu vatan kıyamete dek hür durur. / Şimdi onuncu yılda başımız diktir, / Bu milletin gücü, inancı tektir. / Göklerde yankılanır o gür ses / İrade bizimdir, zafer de bizim!”

Düğününe 1 ay kala nişanlısı ile vedalaşıp meydanlara koştu

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen başvurulara o gece meydanlarda yaşadıklarını anlatanlar da oldu.

Başvuru yapan bir vatandaş, “15 Temmuz 2016’da devletimizin ve milletimizin iradesine karşı gelerek devletimizi yok etmeye çalışarak 253 Vatan evladımızın canına kasteden terör örgütü FETÖ hainlerine karşı düğününe 1 ay kala nişanlısı ile vedalaşıp 'Devletim var olsun Başkomutanımız var olsun' diyerek Siirt’te meydanlara çıkan bir kardeşiniz olarak şahsım ve 9 yaşındaki oğlum ile başta devletimiz ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emrindeyiz. Rabbim devletimizi var etsin” sözleriyle duygularını ifade etti.

"O gece yurdumun insanı adeta birer bozkurta dönüştü"

Ankara’dan bir vatandaş ise tüm olan biteni televizyondan izlediklerini belirterek, o gece yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyar duymaz üzerimi giyinip sokağa çıktım. Mahalledeki birçok komşum da aynı şekilde dışarıdaydı. Hepimiz bir araya geldik, önce Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanına doğru yürümek üzere toplandık. Herkesin elinde Türk bayrakları vardı, dualar inliyordu, sloganlar atılıyordu. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı.. Hepimiz o gece tek yürek olmuştuk. Gece boyunca sokaklardaydık. Tankların önüne yatanları, silah sesleri altında dimdik duran insanları gördüm. Kimi ağlıyordu, kimi dua ediyordu ama kimse geri adım atmıyordu. O gece bu milletimizle destan yazdık. O gece yurdumun insanı adeta birer bozkurta dönüştüler.”

"Milletlerin hafızasını diri tutan, zaferlerin hangi fedakârlıklarla kazanıldığını unutmamalarıdır"

Kilis’ten bir başka vatandaş 15 Temmuz’un “yalnızca hain bir darbe teşebbüsünün bertaraf edildiği bir gece değil; aynı zamanda bir milletin imanının, cesaretinin, birlik ruhunun ve millî iradesinin dünyaya yeniden ilan edildiği kutlu bir diriliş destanı” olduğunu vuguladı:

"Meydanlara akan milyonlar, sadece bir darbe girişimini durdurmamış; aynı zamanda 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin tarih boyunca hiçbir zorbalığa teslim edilmeyeceğini bütün insanlığa ilan etmiştir. 15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olabildiğinin en güçlü nişanesidir. O gece hiçbir makam, hiçbir unvan ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanlar aynı bayrağın gölgesinde, aynı duaya 'âmin' diyerek, aynı istiklal ülküsünde birleşmiştir. Çünkü bu aziz vatan; üzerinde yaşayan herkesin ortak emaneti, ortak vicdanı ve ortak geleceğidir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; o gecenin ruhunu sadece anmak değil, anlamak ve gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmaktır. Çünkü milletlerin hafızasını diri tutan, yalnızca zaferleri değil; o zaferlerin hangi fedakârlıklarla kazanıldığını unutmamalarıdır."

"Ezanlar dinmesin, al bayrağımız göklerde ihtişamla dalgalansın"

Başvuruların neredeyse tamamında vatandaşlar “Rabbim, bu topraklarda bir daha millet iradesini hedef alan karanlık geceler yaşatmasın”, “Ezanlar dinmesin, Al Bayrağımız göklerde hep ihtişamla dalgalansın” dualarını dile getirirken, bazı vatandaşlar ise önerilerde bulundu.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinden bir vatandaş, 15 Temmuz Zaferinin 10. Yıldönümü anısına il ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurulup FETÖ’nün kumpasları ve emelleri hakkında video yayını yapılarak halkın bilgilendirilmesi ve 15 Temmuz ruhunun diri tutulmasını istedi.

Kayseri’den yazan bir başka vatandaş ise “Darbe girişiminin başladığı saatten itibaren 15 Temmuz şehitlerimizin resimlerinin, bütün televizyon kanallarında gün boyunca akıcı bir şekilde gösterilip ekranların kahraman şehitlerimizin resimleriyle süslenmesini canı gönülden dilerim” diye yazdı.