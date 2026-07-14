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Dünya
AA 14.07.2026 20:42

Irak Başbakanı Zeydi: ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Washington ziyaretinin sıradan bir ziyaret olmayacağını belirterek, ABD ile stratejik bir ortaklığın ilan edilmesi amacıyla ABD'ye geldiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Zeydi: ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız
[Fotograf: Reuters]

Zeydi, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'na gösterdiği sıcak karşılama ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Zeydi, "Washington ziyaretimiz sıradan bir ziyaret olmayacak. ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Milislerin silahlarının devlete teslim edilmesi konusunda sorulan bir soruya Zeydi, şu yanıtı verdi:

"30 Eylül'den sonra herhangi bir silahlı grubun varlığına ihtiyaç kalmayacak, güvenlik güçlerimiz topraklarımızı koruyabilecek kapasiteye sahip. 30 Eylül sonrası kimsenin devlet dışında silah taşımasına izin vermeyeceğiz. Bazı silahlı gruplardan çok sayıda silah teslim alındı. Siyasi faaliyete yönelmeyi tercih edenlerle ise iş birliği yapacağız."

Zeydi, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile ABD desteğiyle mücadele ettiğini belirterek, bu savaşta 400 milyar dolardan fazla zarara uğradıklarını söyledi.

"Irak'ta bazı şehirler hala yıkık durumda." diyen Zeydi, "Bazı insanlarımız hala mülteci kamplarında yaşıyor ve onları evlerine geri döndürmek istiyorum. OPEC'ten hakkımızın verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Irak Başbakanı Zeydi, bazı bakanlardan oluşan heyetle ilk yurt dışı ziyareti için ABD'ye gitmişti.

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