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Türkiye
AA 14.07.2026 15:06

'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

İstanbul’da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.

Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

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