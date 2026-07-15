  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.07.2026 06:41

Venezuela'daki görevlerini tamamlayan Türk arama kurtarma ekipleri Türkiye'de

24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Türk arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak yurda döndü. AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personelini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Venezuela'daki görevlerini tamamlayan Türk arama kurtarma ekipleri Türkiye'de

AFAD ekipleri ve araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait A400M kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İstanbul'a 37 kişilik AFAD personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığından 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, arama kurtarma köpekleri ve tam donanımlı arama kurtarma araçları da geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı bünyesindeki 22 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 AFAD personelinin de MSB'ye ait diğer bir uçakla Ankara'ya iniş yapması planlanıyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Depremden kısa süre sonra Türk arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere Venezuela'ya gitmişti.

Depremde 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Venezuela Deprem AFAD
Sıradaki Haber
15 Temmuz darbe girişiminin kronolojisi: Saat saat yaşananlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Ters yönde ilerleyen sürücüye 21 bin lira ceza
06:51
Üniversitelilere öğrenci affı düzenlemesi komisyondan geçti
06:49
İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çökmenin eşiğinde
06:31
15 Temmuz darbe girişiminin kronolojisi: Saat saat yaşananlar
06:24
Haluk Levent'in eski şoförü: Para transferlerini hesaplarımdan yapıyordu
04:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü anma etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
FOTO FOKUS
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ