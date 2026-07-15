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Dünya
AA 15.07.2026 09:36

CENTCOM: İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 7 saat süren son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM: İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgası tamamlandı

CENTCOM’un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TSİ 05.00’te (ABD doğu saatiyle 22.00'de) İran'a yönelik son hava saldırı dalgasının tamamlandığı ve saldırılarda Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerindeki düzinelerce askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

ABD savaş uçağı, insansız hava araçları (İHA) ve gemilerinin, 7 saat boyunca İran'ın füze ve İHA alanları, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerini hedef aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu saldırıların "İran'ın ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak için yapıldığı" ifade edildi.​​​​​​​

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