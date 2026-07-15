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Türkiye
AA 15.07.2026 10:25

25 ilde operasyon: 5 milyarlık bahis trafiği tespit edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

25 ilde operasyon: 5 milyarlık bahis trafiği tespit edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarının önlenmesine yönelik soruşturma başlattı.

Bu çerçevede uzun süre yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 159 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

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