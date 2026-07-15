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Türkiye
AA 15.07.2026 08:58

Nevşehir'de otomobil devrildi: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin geçirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de otomobil devrildi: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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