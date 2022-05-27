Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da COVID-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
[Fotoğraf:AA]
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3'üncü dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4'üncü doz aşı uygulamasını başlattı.
Bu kapsamda, 4'üncü doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek.
Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek.
Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi.
Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
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