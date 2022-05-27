Solomon Adaları'ndaki aktif bir denizaltı yanardağı olan Kavachi Volkanı, uzun zamandır köpekbalıklarına ev sahipliği yapıyor.

Son aylarda, NASA uydu görüntüleri yanardağın üzerinde birden fazla patlamaya işaret eden ve volkanik aktivitenin açıklayıcı belirtileri olan renksiz su bulutları tespit etti

Görüntüler, Smithsonian Küresel Volkanizma Programı Landsat-9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyici-2 (OLI-2) tarafından çekildi.

NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi, "Sharknado'yu duydunuz, şimdi Sharkcano için hazırlanın" yazan bir tweet'te görüntüleri paylaştı.

You’ve heard of sharknado, now get ready for sharkcano.



The Kavachi Volcano in the Solomon Islands is home to two species of sharks. It’s also one of the most active submarine volcanoes in the Pacific, seen here erupting underwater by #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi — NASA Goddard (@NASAGoddard) May 22, 2022

Tweet'te ayrıca Kavachi'nin "Pasifik'teki en aktif denizaltı volkanlarından biri" olduğu belirtildi.