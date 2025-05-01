Japonya’da bir yılan, en yoğun hızlı tren seferlerini durdurdu

Japonya’nın Tokyo ile Osaka şehirlerini birbirine bağlayan ve ülkenin en yoğun hızlı tren hattı olan Tokaido Shinkansen hattı, elektrik direğine tırmanan bir yılanın kısa devreye neden olması sonucu çarşamba akşamı seferlerine ara verdi.

Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanın Maibara ile Gifu-Hashima istasyonları arasındaki bir elektrik direğine tırmandığı ve akım hattına temas etmesiyle birlikte elektrik sisteminin devre dışı kaldığı bildirildi.

Olay saat 17.25’te meydana geldi, hat üzerindeki elektrik kesintisi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Elektrik ancak saat 19.00’dan sonra yeniden sağlanabildi.

Olay sırasında trenlerin içinde ışıkların ve havalandırma sistemlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi. Ancak seferlerin durdurulması nedeniyle yüzlerce yolcu trenlerde mahsur kaldı.

Shinkansen hattı, başkent Tokyo ile Osaka arasında günlük ortalama 370 sefer düzenliyor ve günde yaklaşık 430 bin yolcu taşıyor. Saatte 285 kilometre hıza ulaşabilen trenlerle iki şehir arasındaki mesafe 2,5 saatten kısa sürede aşılabiliyor.

Kazanın, Japonya’da resmi tatil dönemi olan ve milyonlarca kişinin seyahate çıktığı “Altın Hafta”nın ilk gününde yaşanması, etkilenen yolcu sayısını artırdı. Ayrıca, Nisan ortasında kapılarını açan ve Ekim ayına kadar devam edecek olan Osaka Expo 2025’in de şehirlerarası yolcu trafiğini artırdığı ifade ediliyor.

Kyodo ajansına konuşan 46 yaşındaki Satoshi Tagawa, “Ayda birkaç kez Shinkansen kullanırım ama elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin iptal edildiğine ilk kez şahit oluyorum” dedi.

1954 Tokyo Olimpiyatları öncesinde açılan Tokaido Shinkansen hattı, o tarihten bu yana 7 milyardan fazla yolcu taşıdı. Merkezi Japonya Demiryolu Şirketi’ne (JR Tokai) göre, hat bugüne kadar sıfır can kaybı ve ortalama sadece 1,6 dakikalık gecikme oranıyla faaliyetini sürdürüyor.

Yılanlar, Japonya’da daha önce de hızlı tren seferlerini etkilemişti. Nisan 2024’te Nagoya’dan Tokyo’ya giden bir trende 40 santimetrelik bir yılan görülmüş, kabin değiştirildiği için tren 17 dakika gecikmişti. 2009 yılında ise Tokyo ile Fukushima arasındaki hatta yine bir yılanın elektrik hattına çıkması sonucu seferler aksatılmıştı.