Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 01.05.2025 06:47

Rusya Kuzey Kore’yle karayolu köprüsü inşaatına başladı

Rusya ve Kuzey Kore arasında Tumen Nehri üzerinde karayolu köprüsünün inşasına başlandı.

Rusya Kuzey Kore’yle karayolu köprüsü inşaatına başladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore-Rusya arasında karayolu köprü inşasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Mişustin, Rusya ile Kuzey Kore'nin stratejik ortaklıklarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Tumen Nehri üzerinde iki ülke arasında bir karayolu köprüsünün inşasına başladıklarını belirtti.

Mişustin, köprünün Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Önemi sadece bir mühendislikten çok daha ötedir. Dostane, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme ve bölgeler arası iş birliğini arttırma yönündeki ortak arzumuzu simgeliyor" dedi.

Mişustin, "İki ülke arasında daha yakın iş birliği için güvenilir bir temel oluşturuyoruz, açık ve verimli bir diyalog için bir yol oluşturuyoruz, halklarımızı yakınlaştırıyoruz, seyahat ve toplantıların sayısını artırıyoruz ve birbirimizin tarihini ve geleneklerini keşfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mişustin, ayrıca nakliye maliyetlerinin azalacağını, çeşitli ürünlerin güvenilir ve istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacağını ve bunun da ticaret ve ekonomik iş birliğinin genişlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Rusya medyası köprünün 2026 yazına kadar tamamlanacağını aktardı Yapımına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında karar verilen köprü, 850 metre uzunluğunda olacak ve Rus otoyol sistemine bağlanacak.

Köprü, 1959 yılında Kore Savaşı'ndan sonra hizmete giren ve bir demiryolu köprüsü olan mevcut `Dostluk Köprüsü`nün yakınına inşa ediliyor.

ETİKETLER
Rusya Kuzey Kore ABD Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
07:13
Dünya çapında askeri harcamalar 40 yılın en yüksek oranına ulaştı
07:04
Japonya’da bir yılan, en yoğun hızlı tren seferlerini durdurdu
06:55
Meteoroloji'den 28 il için 'sarı' kodlu uyarı
06:46
ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı
06:44
OpenAI, 'yalakalık yapan' ChatGPT güncellemesini geri çekti
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
FOTO FOKUS
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ