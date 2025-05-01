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Dünya
BBC 01.05.2025 06:36

Elektrik kesintisinde hayatta kalmak için 5 temel ihtiyaç

İspanya ve Portekiz’de yaşanan ve tarihlerinin en büyük elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçen olayda milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği bu olağanüstü günde, vatandaşlar günü nasıl geçirdiklerini ve eksikliğini en çok hissettikleri şeyleri anlattı.

Elektrik kesintisinde hayatta kalmak için 5 temel ihtiyaç

Elektrik kesik ve hiçbir şey çalışmıyor. Günü nasıl geçireceğim?

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü tarihlerinin en kötü elektrik kesintisi yaşanırken milyonlarca insan bu soruyla karşı karşıya kaldı.

Peki insanlar nelere ihtiyaç duydu. İşte yanıtlar.

1. Nakit para

Elektrik kesintisiyle birlikte kartlı ödeme sistemleri devre dışı kaldı, ATM’ler uzun kuyruklar oluşturdu. Madrid’de yaşayan Ed Rowe, “Kesinti başladığında kahvemizi kartla alabildik ama sonra elimizde nakit kalmadı, hiçbir şey satın alamadık” dedi.

Başkentte yaşayan Grace O’Leary ise annesiyle birlikte bir bakkaldan içecek alabilmek için bozuk para saydıklarını söyledi: “Görünüşe göre nakit hâlâ kral.”

Madrid’de yaşayan Jaime Gorgojo da cebindeki bir miktar nakit sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlattı.

2. Radyo

İnternetin, telefonun ve televizyonun çalışmadığı saatlerde, bilgiye ulaşmak neredeyse imkânsız hâle geldi.

Barselona’da yaşayan Daniel Clegg, “En zoru tamamen iletişimsiz kalmaktı. Sebebi yalnızca tahmin edebiliyorduk” dedi.

Madrid dışında kırsal bir bölgede yaşayan Siegfried ve Christine Buschschlüter çifti, eski tip bir kurmalı radyoyla yerel yayınlara ulaşabildi.

82 yaşındaki Christine, “Sürekli kurmak gerekiyordu. Savaş dönemindeki günlerimi hatırlattı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, bataryayla çalışan radyoların önümüzdeki dönemde yeniden popüler olacağını düşünüyor.

3. Konserve ve hazır gıdalar

Elektrikli ocaklar, mikrodalga fırınlar ve air fryer cihazları devre dışı kalınca, pişirme gerektirmeyen gıdalar ön plana çıktı. Süpermarketlerde uzun kuyruklar oluştu, raflar boşaldı.

Oyuncu Jaime Gorgojo, “Tüketim tarihi uzun konserve ton balığı gibi yiyeceklerden aldık. Şimdi evde fazlasıyla kaldı ama bozulmayacaklar” dedi.

Güneydoğu İspanya’daki Fortuna kasabasında yaşayan Lesley Elder ise “Isıtma gerektirmeyen yemek bulmak düşündüğümüzden daha zordu. Akşam yemeğinde jambon ve peynir yedik” ifadelerini kullandı.

4. Mum ve el feneri

İber Yarımadası’nın dört bir yanında sokak lambaları sönünce evler mum ışığıyla aydınlatıldı. Madrid yakınlarındaki Alcalá de Henares’te yaşayan Richard, “Gece olunca tek bir sokak lambası bile yanmıyordu. Herkes el feneriyle yürüyordu” dedi.

Barselona’da yaşayan Sarah Baxter ise mumla ısıtılan bir ocakla yemek yaptığını anlattı: “Fasulye ve pirinci ısıttık, patates için su kaynattık. Tüp ocağa göre daha güvenliydi.”

Uzmanlar ise açık alevin yangın riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

5. Powerbank (taşınabilir şarj cihazı)

Elektrik olmayınca, akıllı telefonlar ve tabletler kısa sürede kapandı. Madrid’de vatandaşlar teknoloji mağazalarının önünde powerbank alabilmek için sıraya girdi.

Barselona’da yaşayan Sarah, güneş enerjili bir şarj cihazıyla hem kendi telefonunu hem de yaşlı komşusunun telefonunu gün boyunca çalıştırabildiğini söyledi.

Lesley Elder ise Kindle’ının şarjının bittiğini belirtti: “Ne televizyon ne de telefondaki oyunlar çalıştı. Keşke birkaç kitap hazırlasaydım.”

Madrid’deki Ed Rowe ise teknolojiden uzak kalmanın keyifli olduğunu belirterek, “Bazen bağlantısız olmak iyi geliyor” dedi.

Uzmanlardan diğer tavsiyeler

İngiltere hükümetinin olası bir acil duruma karşı önerdiği diğer ihtiyaçlar arasında şunlar yer alıyor: şişelenmiş su, ilk yardım çantası ve bebek bakım malzemeleri.

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