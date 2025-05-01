Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2025 06:22

Katil İsrail, Fransa'dan gelen heyetin Batı Şeria'ya girişini engelledi

İsrail yönetiminin, Fransa'dan gelen heyetin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişini engellediği bildirildi.

Katil İsrail, Fransa'dan gelen heyetin Batı Şeria'ya girişini engelledi

Filistin'in Beytüllahim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Fransa Birleşik Kentler Örgütü'nün Filistin için Merkezi Olmayan İşbirliği Ağı ile düzenlediği "Filistin Yılı 2025" girişimi kapsamında, Fransız yerel yönetimlerinden yaklaşık 50 temsilcinin bulunduğu heyetin Batı Şeria'ya girmesine engel olduğu kaydedildi.

İsrail'in birkaç Filistin şehrini ziyaret etmesi planlanan heyeti engellemesine tepki gösterilen açıklamada, kararın "tüm kırmızı çizgilerin apaçık ihlali" ve "Filistin ile Fransa halklarını birbirine bağlayan uluslararası ve merkezi olmayan işbirliği ilişkilerine kabul edilemez bir müdahale" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu gibi kararlarının sadece sivil girişimlere yönelik bir darbe olmadığı, bilakis bölgede istikrarın koşulu olan adil ve kalıcı barış için çaba sarf eden aktörleri de cezalandırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bu adımının, Filistin halkını izole etmek ve barışçıl diplomatik yollarla yürütülen her türlü diyalog girişimini engellemeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna dikkat çekildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM: Gazze'deki bebeklerin yüzde 92'si temel gıdalardan yoksun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:13
Dünya çapında askeri harcamalar 40 yılın en yüksek oranına ulaştı
07:04
Japonya’da bir yılan, en yoğun hızlı tren seferlerini durdurdu
06:55
Meteoroloji'den 28 il için 'sarı' kodlu uyarı
06:50
Rusya Kuzey Kore’yle karayolu köprüsü inşaatına başladı
06:46
ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı
06:44
OpenAI, 'yalakalık yapan' ChatGPT güncellemesini geri çekti
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
FOTO FOKUS
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ