Meta'dan Avrupa kullanıcıları için 'daha kötü bir deneyim' uyarısı

Şirket, geçtiğimiz aylarda kullanıcılara iki seçenek sunan yeni bir modele geçmişti: Aylık abonelik ücreti ödemek ya da Facebook ve Instagram'da toplanan verilerin birleştirilmesine onay vermek.

Ancak Avrupa Komisyonu, bu modelin Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uygun olmadığını belirterek Meta'ya 200 milyon euro para cezası verdi.

Meta, çeyrek dönem finansal sonuçlarının açıklandığı beyanatta, "DMA kapsamındaki geri bildirimlere dayanarak modelimizde bazı değişiklikler yapmamız gerekecek" dedi.

Şirket, bu değişikliklerin "Avrupalı kullanıcılar için önemli ölçüde daha kötü bir deneyime ve Avrupa’daki gelirlerimizde ciddi bir düşüşe" neden olabileceğini kaydetti.

Bu etkilerin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla hissedilmeye başlanabileceği belirtilirken, şirketin karara itiraz sürecinde dahi uygulamaların yürürlükte kalabileceği ifade edildi.

Mobil teknoloji analisti Eric Seufert, Meta’nın Avrupa’daki kullanıcıları kendi ürünlerinin "gönüllü savunucularına" dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü.

Seufert, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Meta’nın nihai hedefi, ürünlerin kalitesini düşürecek bu düzenlemelere karşı kamuoyunu kendi lehine çevirmek” dedi.

Avrupa Komisyonu, Meta’nın uyguladığı “onay ver ya da öde” modelinin, kullanıcıların verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda özgürce karar vermelerine izin vermediğini savunuyor. Komisyon ayrıca, Meta’nın geçen yıl sunduğu ve daha az kişisel veriye dayalı reklam gösteren alternatif modeli de değerlendirme sürecinde.

60 gün süre tanındı

Meta’ya, alınan son karara uyması için 60 gün süre tanındı. Aksi takdirde şirket, yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Geçtiğimiz hafta Apple da benzer şekilde App Store uygulamaları nedeniyle 500 milyon euro ceza almıştı.

Meta’nın açıklamaları, şirketin beklentilerin üzerinde gelen çeyrek dönem kazançlarını duyurduğu gün geldi. Reklam gelirleri güçlü seyrini sürdürürken, Meta yapay zeka alanındaki çalışmalarını da ön plana çıkardı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “Yapay zeka gözlükleri ve Meta AI gibi ürünlerde önemli ilerlemeler kaydettik. Meta AI şu an neredeyse aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı” dedi. Zuckerberg ayrıca, "Topluluğumuz büyümeye devam ediyor ve işimiz çok iyi bir performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Hargreaves Lansdown kıdemli analistlerinden Matt Britzman da Meta'nın yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığını belirterek, günlük aktif kullanıcı sayısında görülen yüzde 6’lık artışın da yatırımcılara güven verdiğini söyledi.

Meta, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan bir dava ile de karşı karşıya. FTC, Meta’nın Instagram’ı 2012’de, WhatsApp’ı ise 2014’te satın alarak sosyal medya alanında tekel oluşturduğunu iddia ediyor.