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Dünya
AA 01.05.2025 06:34

Apple hakkında 'cezai yaptırım' soruşturması talebi

ABD’li bir bölge hakimi, Apple’ın Epic Games tarafından açılan davada mahkeme kararına kasten uymadığını ve üst düzey bir yöneticisinin yeminli ifadede "doğrudan yalan söylediğini" belirtti. Konu, cezai yaptırım (criminal contempt) soruşturması açılması için savcılığa sevk edildi.

Apple hakkında 'cezai yaptırım' soruşturması talebi

San Francisco’daki Yvonne Gonzalez Rogers adlı hâkim, Apple’ın App Store üzerinden rekabete aykırı uygulamalarda bulunmaması yönündeki 2021 tarihli mahkeme kararını bilinçli şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Hakim, konunun Kuzey Kaliforniya Bölgesi Savcılığı tarafından incelenmesi için resmî başvuru yaptı.

Apple’dan karara ilişkin ilk açıklama çarşamba günü geldi. Şirket sözcüsü, “Karara şiddetle katılmıyoruz. Mahkeme kararına uyacağız ve itiraz edeceğiz” dedi.

Epic Games davası yeniden gündemde

Kararın temeli, Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games’in 2021 yılında açtığı davaya dayanıyor. Epic, Apple’ın uygulama içi satın almalardan yüzde 30’a varan komisyonlar almasının haksız rekabet yarattığını ve geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini kullanabilmesi gerektiğini savunuyordu.

Mahkeme, 2021 yılında Apple’ın geliştiricilerin kendi ödeme bağlantılarını sunmalarını engelleyemeyeceğine hükmetmişti.

Bu karar, oyunlar kadar film veya müzik platformlarının da kullanıcılarını doğrudan kendi web sitelerine yönlendirebilmeleri açısından kritik öneme sahipti.

Ancak yeni mahkeme belgelerine göre Apple, bu kararı uygulamak yerine, rakip ödeme sistemlerinin kullanımını zorlaştıracak adımlar atmaya devam etti.

Hâkim Rogers, Apple’ın “rekabeti doğrudan engelleyen yolları bilinçli şekilde tercih ettiğini” ve iç yazışmalarda şirketin bu yönde bilinçli kararlar aldığının net şekilde görüldüğünü kaydetti.

Yöneticilere ağır suçlamalar

Hâkim Rogers, Apple CEO’su Tim Cook’un, mahkeme kararına uyulması yönünde yapılan uyarıları dikkate almadığını, Apple CFO’su Luca Maestri’nin de bu uyumu engellemek için rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Apple’ın Mali İşler Başkan Yardımcısı Alex Roman’ın yeminli beyanında “doğrudan yalan söylediği” vurgulandı.

Kararda, Apple’ın uygulama dışı satın alımlarda yüzde 27 komisyon uygulayarak rekabeti sınırlamaya devam ettiği ve kullanıcıların alternatif ödeme yöntemlerini tercih etmesini caydırıcı yeni engeller koyduğu ifade edildi.

Epic Games’ten uzlaşma çağrısı

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada Fortnite’ın gelecek hafta ABD App Store’a döneceğini duyurdu. Sweeney, Apple’a küresel çapta benzer bir yaklaşım benimsemesi halinde, tüm davalardan feragat edebileceklerini söyledi.

Sweeney ayrıca, “Web işlemlerinde komisyon yok. Apple vergisi sona erdi. Apple’ın yüzde 15-30 arası keyfi kesintileri artık hem Avrupa’da hem de ABD’de yasa dışı” ifadelerini kullandı.

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