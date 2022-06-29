Tokyo'da sıcaklıklar üst üste 5'inci gün de 35 derecenin üzerinde seyretti ve kayıtların tutulmaya başladığı 1875'ten bu yana görülen en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalındı.

Isesaki kentinde de sıcaklık 40,2 dereceyle Japonya'nın haziran ayı rekorunu kırdı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın gelecek günlerde de etkili olacağı konusunda uyarı yaptı.

Japon hükümeti, sıcak çarpması riskine karşı vatandaşlara klima kullanımını sürdürmelerini tavsiye ediyor. Aynı zamanda hükümet, elektrik arzının yeterli düzeyde tutulabilmesi için gereksiz ışıkların kapatılmasını da istiyor.