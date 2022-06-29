Yetkililere göre, Nevada bölgesindeki Yuba Nehri yakınında dün öğleden sonra çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede 202 hektardan fazla alana yayıldı.

Yanan bir binadan yayıldığı ifade edilen alevler, Sierra Nevada Sıradağları'nın kırsal bölgeleri ve Nevada sınırına yakın alanları etkisi altına aldı.

Evler tahliye edildi

Elektrik hatlarını, su dağıtım sistemlerini ve eyalet parkını tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık 350 ev ve diğer binalara ilişkin tahliye emri verildi.

Dün başlayan yangının hava sıcaklıklarının arttığı kuzey California'daki birkaç yangından biri olduğu aktarıldı.

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.