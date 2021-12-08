Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak.

Yolculukta iki Japon'a Rus kozmonot Aleksander Misurkin rehberlik ediyor. Japon milyarder haziran ayından beri kamp çalışmaları yaparak yolculuğa hazırlanıyor.

12 günlük yolculukta 20 ila 40 milyon dolar harcama yapılacağı tahmin ediliyor.

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