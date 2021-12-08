İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline tarafından ABD'li Vir Biotechnology ile geliştirilen ve geçen hafta İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan sotrovimab adlı ilacın, hafif ve orta dereceli koronavirüs semptomları olan hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 79'a kadar azalttığı açıklandı.

Yeni verilere göre ilaç, Omicron varyantının da tüm mutasyonlarına karşı etkili.

Xevudy markası altında satılan sotrovimab, ciddi vakalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için kullanılıyor.

Çalışmalar ayrıca araştırmaya katılan 24 bin kişide aşıya karşı ciddi bir olumsuz reaksiyon olmadığını gösterdi.

İngiltere'nin sipariş listesinde

İngiltere ilaçtan yaklaşık 100 bin doz sipariş etti.

Yeni veriler, mevcut COVID-19 aşılarının ve tedavilerinin Omicron'a karşı etkili bir şekilde mücadele edip edemeyeceğine dair süregelen belirsizlik sürecinde büyük rahatlama getireceği düşünülüyor.