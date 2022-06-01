Japon hükümeti virüsle mücadele kapsamında uyguladığı sınır kapılarında kısıtlamaları 1 Haziran itibarıyla hafifletmeye başladı.

Bu kapsamda Japonya'ya günlük yolcu giriş kapasitesi 20 bine yükseltildi.

Yolcu çıkış ülkeleri, düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olduğu sürece yolcularda karantina ve girişte COVID-19 test şartı aranmayacak.

Bu grupta hali hazırda ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore dahil 98 ülke bölge yer alıyor.

99 ülke ve bölgenin kategorize edildiği "sarı renk" grubu çıkışlı yolcularda ise COVID-19'a karşı 3 doz aşı şartı aranacak.

Aşılarını vurulanlar karantina ve testten muaf tutulacak.

"Sarı grupta" aşılandığını belgeleyemeyenler ile Pakistan dahil 4 ülkenin yer aldığı "kırmızı grup" çıkışlı yolcular ise karantina ve COVID-19 testine tabi tutulacak.

Yabancı turiste açılıyor

Yaklaşık 2 yıldır yabancı turistlere kapalı tutulan Japonya'nın sınır kapıları 10 Haziran'da açılacak ve ilk aşamada, rehber dahilindeki turist gruplarına öncelik verilecek.

Belirli turistik noktaları ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.

Öte yandan popüler turizm noktalarından kuzeydeki Hokkaido ve güneydeki Okinawa iniş ve kalkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sınır önlemlerine ilişkin "Vaka önleme ile sosyo-ekonomik faaliyetleri de dengelemek ve (önlemleri) hafifletmeyi, adımlar halinde sürdürmeyi istiyoruz" dedi.