Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, "Özel Elçi" sıfatıyla Seul'e gönderdiği Dışişleri Bakanı Hayaşi, Güney Kore'de Dışişleri Bakanlığını üstlenecek Park ile bir araya geldi.

Hayaşi'nin ziyareti, Haziran 2018 sonrası bir Japonya Dışişleri Bakanının Güney Kore'ye ilk ziyareti olarak kayda geçti.

İki saat süren görüşmede, savaş dönemine ait anlaşmazlıklar sebebiyle son yıllarda yıpranan Tokyo-Seul ilişkilerinin son durumuna yönelik "İlişkilerin daha fazla bozulmasına seyirci kalınmaması gerektiği" konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede Bakan Hayaşi ve Park, "Japonya-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek için kaybedecek vakitlerinin olmadığı" konusunda da fikir birliğine vardı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile nükleer tehditlerini de görüşen ikili, "ABD dahil üçlü stratejik iş birliğine şimdiye kadar olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu" mesajı verdi.

Kişida'nın özel mektubu iletilecek

Hayaşi, göreve başlama törenine katılacağı Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a, Japonya Başbakanı Kişida'nın özel mektubunu iletecek.

Başbakan Kişida, Hayaşi'yi Seul'e göndermek kararına ilişkin, "İki ülke arasında çetin sorunlar sürüyor ancak (bu sorunlar) bu haliyle de bırakılamaz" diye konuşmuştu.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.

Bugün devralıyor

Yoon Suk-yeol, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Seçim sonrası Yoon, Japonya ile "gelecek odaklı ilişkiler inşa etme sözü" vermişti.

Göreve bugünkü resmi törenle başlayacak yeni Başkanın, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.