İsrail ordusu korumasındaki Yahudi yerleşimciler, otobüsle baskın düzenledikleri Nablus kentindeki Yusuf türbesine yöneldi.

Türbe yakınlarındaki Amman Caddesi'ni kapatmak isteyen Filistinliler, İsrail ordusuna ait araçları, molotofkokteyli ve taş atarak durdurmak istedi. İsrail askerleri de gerçek ve plastik mermilerle Filistinlilere ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril, çıkan oylarda 8 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek ve plastik mermilerle yaralandığını, 13 Filistinlinin de kullanılan yoğun gaz bombalarından etkilendiğini ifade etti.