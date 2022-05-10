Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 06:08Son Güncelleme: Kaynak: New York Post
Hırsızlık şüphelisi girdiği evin çimlerini biçti
[Port Arthur Police Department]
ABD'de hırsızlıkla suçlanan bir adam, girdiği evin bahçesindeki çimleri biçti.
1 Nisan akşamı Texas'ta bir evi soymakla suçlanan adam, evdeki güvenlik kameralarına yakalandı.
Kamera görüntüleri, şüphelinin çim biçme makinesini aldığını, yakıt deposunu doldurduğunu ve ardından kurbanının çimlerini biçtiğini ortaya koydu.
Olayın ardından polis ekipleri eve geldi ancak söz konusu şüpheli makineyi yakınlarda bırakarak kaçtı.
Polis, şahsı görenlere ihbarda bulunmaları çağrısı yaptı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 06:43
- 06:32
- 06:29
- 05:25
- 04:56
Sıradaki Haber
İsrail askerlerinin saldırısında 8 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz