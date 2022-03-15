İtalyan basınında yer alan haberlere göre Orcel, Morgan Stanley'nin Avrupa Finans Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve bu bağlamdaki gelişmelere değinerek, "Unicredit, Rusya'daki işlerini acil şekilde gözden geçirmekte ve ülkeden ayrılmayı değerlendirebilir." dedi.

Bir bankanın ülkeden tamamen ayrılmasının etkisini, sonuçlarını ve karmaşıklığını da ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini ifade eden Andrea Orcel, Rusya'da faaliyet gösteren 4 bin çalışanın ve Avrupalı şirketlerin desteklenmesine ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.