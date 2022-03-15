BM'nin Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan BMMYK Sözcüsü Boris Cheshirkov, Suriye iç savaşının 11'inci yılını doldurduğunu anımsattı.

Cheshirkov, ülke içinde ve dışında yerinden edilen Suriyelilerin ihtiyaçlarının arttığını belirterek uluslararası topluma Suriyelileri "ihmal etmeme" çağrısında bulundu.

"Dünyadaki en büyük yerinden edilme krizinin hala Suriye'de" olduğunu, "13 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini" veya "ülke sınırları içinde yerinden edildiğini" aktaran Cheshirkov, "Türkiye, 3,7 milyondan fazla Suriyeli de dahil olmak üzere dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye içinde insani ihtiyaçlar katlanarak artıyor

Cheshirkov, komşu ülkelerin 5,6 milyon Suriyeliyi cömert bir şekilde kabul ettiğini vurgulayarak bu ülkelere uluslararası destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle Lübnan'daki Suriyelilerin durumunun çok kötü olduğunu aktaran Cheshirkov, Suriye içinde de insani ihtiyaçların katlanarak arttığını kaydetti.

Cheshirkov, ülke içinde 6,9 milyon Suriyelinin hala yerinden edildiğini belirterek 14,6 milyon insanın da insani ve diğer yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine de değinen Cheshirkov, BMMYK'nın geçen yıl yaklaşık 36 bin kişinin dönüşünü tespit ettiğini sözlerine ekledi.