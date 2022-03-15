Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Estonya COVID-19 sertifika uygulamasını kaldırıyor
[Fotoğraf: Getty]
Estonya yönetimi, bazı mekanlar ve seyahatlerde zorunlu tutulan COVID-19 sertifika uygulamasını kaldırmaya karar verdi.
Baltic News Network’ün (BNN) ERR’ye dayandırdığı habere göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış rakamlarının düşmesiyle uzun süredir beklenen günlerin geldiğini belirtti.
Sayılar halen yüksek olsa da söz konusu rakamların bazı mekanlarda ve seyahatlerde zorunlu olan COVID-19 sertifikası dahil birçok kısıtlamanın kaldırılmasına olanak sağladığını vurgulayan Kallas, kamusal alanlarda maske takılması zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.
Kallas, halka COVID-19 aşısı hatırlatma dozunu yapmalarını da şiddetle tavsiye ettiklerinin altın çizdi.
Ülkede salgının başından bu yana 530 binden fazla vaka kaydedilirken, 2 bin 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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