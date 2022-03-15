Baltic News Network’ün (BNN) ERR’ye dayandırdığı habere göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış rakamlarının düşmesiyle uzun süredir beklenen günlerin geldiğini belirtti.

Sayılar halen yüksek olsa da söz konusu rakamların bazı mekanlarda ve seyahatlerde zorunlu olan COVID-19 sertifikası dahil birçok kısıtlamanın kaldırılmasına olanak sağladığını vurgulayan Kallas, kamusal alanlarda maske takılması zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

Kallas, halka COVID-19 aşısı hatırlatma dozunu yapmalarını da şiddetle tavsiye ettiklerinin altın çizdi.

Ülkede salgının başından bu yana 530 binden fazla vaka kaydedilirken, 2 bin 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.