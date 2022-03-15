Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, koronavirüsün mutasyona uğramaya ve yeni varyantlar oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

En büyük silahın aşılanma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Delta'ya veya Alfa'ya benzeyen yeni varyant oluşumu beklemiyoruz. Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü bir varyant gelmeyecek" diye konuştu.

"Tehlike geçti haberini alıncaya kadar tedbirli davranalım"

Dünyayı etkisi altına alan omicron varyantının öldürücü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, omicronun kendi içinde ikinci bir varyant oluşturduğunu ve 60'a yakın mutasyon geçiren bu varyantın atasal virüsten çok uzaklaştığını anlattı:

"Ülkemizde her gün 100'ün üzerinde insan hayatını kaybediyor. Dünyayı düşünürsek 6 milyonun üzerinde insan öldü. Evet, daha hafif hastalık yapıyor ama aralık, ocak, şubat aylarında dünyada günlük 250-300 kişi hayatını kaybetti.

Kendi içinde oluşturacağı varyantların, bundan daha fazla öldürücü olmasını beklemiyoruz ama azcık değişse de mevcut öldürücülüğü sağlık sorunu olan insanlarda hala yüksek. Bu virüse yakalananların sayısı giderek düşüyor ama hatırlayın; bir insana bulaşmış ve o insandan bütün ülkemize yayıldı. Böyle bir durumun oluşmaması için 'Tehlike geçti' haberini Sağlık Bakanlığı'ndan alıncaya kadar tedbirli davranalım. Sektörlerimizin kapatıp, faaliyetlerini durduracak bir tehlikenin olmadığını ekleyelim. Tedbirlere uyalım en önemlisi de aşılarımızı olalım ve bunları tamamlayıcı aşılarımızla tamamlayalım."