Anestezi Uzmanı Dr. Gülsüm Kılınç, yaşatmak için yaşayan on binlerce fedakar doktordan biri.

Doktor eşi Şenol Kılınç ile koronavirüse karşı Batman'da omuz omuza bir mücadele verdi.

Çift, geçen yıl haziran ayında acıların en büyüğünü yaşadı.

7 yaşındaki oğlunu koronavirüsten kaybetti

7 yaşındaki oğulları Toprak, geçirdiği koronavirüs sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evlat acısıyla sarsılan Kılınç ailesi, 'Başka evlatlar yaşamını yitirmesin' diye mücadelesini sürdürdü.

Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edildi.

Aldığı ödülü kaybettiği oğluna adadı

Salgınla mücadelede üstün hizmetlerinden dolayı Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Kılınç, ödülünü hayatını kaybeden oğlu Toprak ve sağlık çalışanlarına adadı.

"Ben bu ödülü bütün meslektaşlarım, hayatını kaybeden arkadaşlarım ve oğlum adına kabul etmek istiyorum. Bugün bizim için çok kıymetliydi, cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar da çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz herkese."

