Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ev yangını: Kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşildere Mahallesi 1169 Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine 112 Acil Servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
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