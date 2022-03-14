Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’de bir fabrikada döküm makinesinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çayırova'daki bir metal fabrikasının döküm makinesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.
Makinenin yakınındaki 3 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar bulunan işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Patlamanın ardından imalathanede çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü.
Etiketler: Kocaeli
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