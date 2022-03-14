Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15:38'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.