Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çatıdan düşen kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü
Bitlis’te yoğun kar yağışı sonrası bir binanın üzerinde biriken kar kütlesi, düşerek demir korkulukların yerinden sökülmesine neden oldu.
Bitlis'te eski belediye binası üzerinde biriken kar kütlesi büyük bir gürültüyle sokağa düştü.
İş yeri olarak kullanılan tarihi binanın önündeki demir korkuluklar düşen kar kütlesi sebebiyle yerinden söküldü.
Bina girişinde o esnada kimsenin olmaması olası yaralanmaların önüne geçti
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Yağış
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