Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Ali T. yönetiminde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs, Ali K. idaresindeki otomobille Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.
Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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