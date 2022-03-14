Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de iş merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de bir iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Eğitim Mahallesi Uğurelli Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin bodrum ve giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş merkezinde çalışanlar tahliye edilirken, binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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