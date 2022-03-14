Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi'nde evinin önündeki çam ağacını budayan Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye görevlilerince asılı kaldığı ağaçtan indirilen Ünver'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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