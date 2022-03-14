Kar yığınlarının arasından evlerine yol açtılar
Kar, mart ayında yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Mart karının boyu Bitlis'te yer yer 3 metreye yaklaştı. Vatandaşlar, evlerine ulaşabilmek için karların arasında insan boyunu aşan yollar açtı.
Soğuk hava yurdun birçok bölümünde hissedilirken, bazı yerlerde kar yağışı kış aylarında yağdığından daha çok etkili oldu.
Bitlis'te yağan karın boyu 3 metreye yaklaştı. Vatandaşlar, kar nedeniyle evlerinin kapanan yollarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.
TRT Haber, bir evin etrafını saran kar kütlelerinin arasından açılan yolları görüntüledi.
Tek katlı evler, arabalar, tabelalar... Adeta hepsi kayboldu. Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Beyaza bürünen şehirdeki son durumu @trthaber muhabiri Hümeyra Pardeli Dündar aktardı. pic.twitter.com/NFoJFCFVjr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022
4 ayda 8 metreden fazla kar yağdı
Bitlis'te Aralık 2021'den beri yağan kar kalınlığı 8 metreyi aştı. Son 24 saatte yağan kar 32 santimetre olurken, toplam 1 metre 81 santimetre kar boyu oluştu.
Aylara göre kar kalınlığı ise şu şekilde ölçüldü:
Aralık'ta yağan kar: 175 cm
Ocak'ta yağan kar: 276 cm
Şubat'ta yağan kar: 104 cm
Mart'ta yağan kar: 282 cm
- 15:22
- 15:09
- 15:07
- 14:41
- 14:33