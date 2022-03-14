Soğuk hava yurdun birçok bölümünde hissedilirken, bazı yerlerde kar yağışı kış aylarında yağdığından daha çok etkili oldu.

Bitlis'te yağan karın boyu 3 metreye yaklaştı. Vatandaşlar, kar nedeniyle evlerinin kapanan yollarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.

TRT Haber, bir evin etrafını saran kar kütlelerinin arasından açılan yolları görüntüledi.

Tek katlı evler, arabalar, tabelalar... Adeta hepsi kayboldu. Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Beyaza bürünen şehirdeki son durumu @trthaber muhabiri Hümeyra Pardeli Dündar aktardı. pic.twitter.com/NFoJFCFVjr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022

4 ayda 8 metreden fazla kar yağdı

Bitlis'te Aralık 2021'den beri yağan kar kalınlığı 8 metreyi aştı. Son 24 saatte yağan kar 32 santimetre olurken, toplam 1 metre 81 santimetre kar boyu oluştu.

Aylara göre kar kalınlığı ise şu şekilde ölçüldü:

Aralık'ta yağan kar: 175 cm

Ocak'ta yağan kar: 276 cm

Şubat'ta yağan kar: 104 cm

Mart'ta yağan kar: 282 cm