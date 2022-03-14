Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 10, Alucra'da 14, Bulancak'ta 6, Dereli'de 34, Doğankent'te 1, Görele'de 9, Güce'de 6, Keşap'ta 44, Tirebolu'da 40 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplamda 185 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize

Rize'de merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar dolayısıyla eğitime ara verilirken merkezde 53, Ardeşen'de 16, Çamlıhemşin'de 10, Derepazarı'nda 8, Güneysu'da 14, Hemşin'de 2, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 15 ve Pazar'da 25 olmak üzere 172 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 61 iş makinesi, 133 personelle 114 köyde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere'de 7, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 köyde kalan vatandaş olmadığı için karla mücadele çalışması yürütülmüyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de merkez ve ilçelerinde etkilen olan kar yağışı nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 5, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 6, Hopa'da 5, Kemalpaşa'da 1, Şavşat'ta 20, Yusufeli'nde de 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahra Geçidi'nde de yer yer etkili olan tipi ve kar, sürücülere zor onlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolun trafiğe açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolun açık tutulması için çalışma yürütüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 3, Kürtün'de 8 ve Torul'da 3 olmak üzere 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi 152 personel ve 270 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu son 24 saatte 425 kapalı mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bayburt

Bayburt'ta ise günlerdir devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.