Mart ayının gelmesiyle Doğu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şiddetini artırdı.

Bölgede birçok yerleşim yerinin yolu ulaşımı kapandı.

Van

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 216 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu mahallelerde olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 89 köy ile mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, köy yolları, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de ana yollarda çalışma yürütüyor.

Muş

Kentte kar nedeniyle 325 köye ulaşımın sağlanamıyor.

Dört gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, kara gömülen araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 302 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Iğdır

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve beraberinde etkili olan tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.