Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevimli bir köpek üzeri buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı.

Sahibine ulaşılamayan köpek, bir anda buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşerek mahsur kaldı.

Göletin yanından geçen mahalle sakinleri, 10 metre derinliğindeki gölete düşen köpeği görünce itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Ekipler, harekete geçerek gölete zorlu kış şartlarına rağmen ulaştılar. Gölete halatlar yardımıyla inen ekipler, donmak üzere olan köpeği dikkatlice kurtardılar.

Köpek, tedavinin ardından doğaya salındı. Ekiplerin, köpeği kurtarma anı kameraya yansıdı.