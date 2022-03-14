Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 222 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.
12 Mart'ta ise Kokar Koyu mevkiinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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