Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.