İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurla barajlardaki su seviyesinin artması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi.

Uyarıda, "Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.

Bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarında olduğu belirtildi.

Bu kapsamda eriyen kar ile birlikte bazı barajların tamamen dolacağı ve taşkınlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Bazı barajlar maksimum doluluk oranına ulaştı

Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde, Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşıldı.

Açıklamada taşkın riski vurgulanarak şunlara yer verildi:

"İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir"