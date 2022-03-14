İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolundaki otobüs durağında uygulama yaptıkları sırada durdurulan dolmuştan inerek kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan kişinin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kimlik kontrolünde ortaya çıktı.

Polislerin elinden kaçarak firar etti

İncelemede kimliği belirlenen Mustafa C'nin kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"nin yönetim kurulu üyesi olduğu, 1 Mart'ta adliyeye sevki sırasında görevli polislerden kaçarak firar ettiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. cezaevine gönderildi.